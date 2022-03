Spielzimmer, Spa, Stylist : Kylie Jenner hat eine Million für Baby ausgegeben

Erst vor zwei Wochen erblickte das zweite Kind der Beauty-Unternehmerin das Licht der Welt. Bereits jetzt genießt der jüngste Jenner ein Leben voller Luxus.

Nach Töchterchen Stormi, die im Februar 2018 geboren wurde, sind Kylie Jenner und Travis Scott vor zwei Wochen erneut Eltern geworden. Ihr Sohn Wolf erblickte am 2. Februar das Licht der Welt – und scheint bereits jetzt im Luxus zu schwelgen. Laut «Closer» sei dem «Keeping Up With The Kardashian»-Star hinsichtlich ihrer Kinder nämlich nichts zu teuer. Im Gegenteil. Einem Insider zufolge habe die Beauty-Unternehmerin bereits über eine Million Dollar in den jüngsten Jenner investiert.