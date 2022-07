Fans sind sauer: Kylie Jenner und Travis Scott nehmen für 60 Kilometer ihren Privatjet

Ihre Kosmetiklinie «Kylie Cosmetics» wirbt mit tierversuchsfreien, veganen und klimaschonenden Produkten. Privat scheint es Kylie Jenner allerdings nicht ganz so ernst mit der Umweltfreundlichkeit zu nehmen. Am Wochenende postete die 24-Jährige ein Schwarzweißfoto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem Freund Travis Scott (31) eng umschlungen auf einem Flugplatz zu sehen ist. Neben ihnen stehen zwei Privatjets. Zu dem Bild schreibt Kylie: «Willst du meinen oder deinen nehmen?»

Diese Prahlerei kommt bei den Fans nicht gut an. «Zu viel Zurschaustellung deines Reichtums, wenn andere kaum überleben!», lautet etwa ein Kommentar einer Userin. In einem weiteren ist zu lesen: «Es ist unglaublich, so losgelöst von den Kämpfen der einfachen Leute.» Doch damit nicht genug: Die Beauty-Unternehmerin eckt auch mit der Benutzung der Flugzeuge an.