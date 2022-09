US Open : Kyrgios haut im Achtelfinal Titelverteidiger Medwedew raus

Nick Kyrgios wirft am US Open im Achtelfinal überraschend Weltnummer 1 Daniil Medwedew raus. Der Australier erlaubte sich dabei allerdings einen unfreiwilligen Punktverlust.

Nick Kyrgios steht in New York erstmals überhaupt im Viertelfinal

Australiens Tennisstar Nick Kyrgios hat Titelverteidiger Daniil Medwedew entzaubert und erstmals den Viertelfinal des US Open in New York erreicht. Der Wimbledon-Finalist gewann in der Nacht zum Montag das unterhaltsame Achtelfinale gegen den russischen Weltranglisten-Ersten mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, und 6:2.