«Ihr könnt euren Job nicht machen?» : Kyrgios kann es nicht lassen – der Tennis-Rüpel rastet zum x-ten Mal aus

Der australische Tennis-Profi Nick Kyrgios legt sich in Miami mit dem Schiedsrichter an. Es ist ein wiederkehrendes Verhalten des 26-Jährigen, das beunruhigt.

Kyrgios’ letzter Ausraster in Miami. Twitter

Fast wöchentlich könnte man über die Ausraster von Nick Kyrgios berichten. Der Australier hat sein Temperament und seine Nerven einfach nicht im Griff. Letztes Beispiel: im Achtelfinal von Miami. Der 26-Jährige schied gegen den Italiener Jannik Sinner 6:7, 3:6 aus. Der Tennis-Rüpel verlor während der Partie bei einer Diskussion mit Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes die Nerven.

Der Aussie störte sich an einem Funkgerät des Referees, das immer wieder für Geräusche sorgte – so Kyrgios. Als er sich in gewohnt deutlicher Art über das Gerät beschwerte, bestrafte ihn Bernardes mit einem Punktabzug. «Wie ist das möglich? Die vierte Runde in Miami und ihr könnt euren Job nicht machen?», schrie Kyrgios.

Nach dem Verlust des ersten Satzes suchte der Tennis-Star erneut das Streitgespräch mit dem Unparteiischen. Resultat: Kyrgios zertrümmerte seinen Schläger wutentbrannt. Die Reaktion von Bernardes? Er bestrafte den Spieler mit einem Game-Verlust. Das leitete die Niederlage endgültig ein.

Nick Kyrgios zertrümmert sein Racket in Miami. AFP

Mit den Dämonen fertig werden

In der Runde zuvor hatte Kyrgios Sinners Landsmann Fabio Fognini – er selbst ist kein Kind von Traurigkeit – noch 6:2, 6:4 besiegt. Danach hatte sich die Weltnummer 102 bei Tennis-Kollegin Naomi Osaka bedankt. Die Japanerin hatte sich öffentlich über ihre psychischen Probleme geäußert und dafür auch jede Menge Gegenwind aus der Öffentlichkeit aushalten müssen. Zuletzt brachte sie ein Fan durch einen Zwischenruf während eines Matches zum Weinen.

Kyrgios sagte, Osaka habe ihm geholfen, mit seinen eigenen inneren Dämonen fertig zu werden. Der Australier ließ aufhorchen: «Es gab nichts Positives und es hat mich zerfressen. Davor habe ich mein Leben ehrlich gehasst.» Er habe es «sich selbst richten» müssen, dass er jetzt glücklich sein könne.

Kyrgios weiter: «Naomi hat am French Open (2021) etwas in mir ausgelöst, als sie offenbarte, dass sie mit all diesen negativen Emotionen zu tun hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich dauernd unter so viel mentalem Stress und Negativität gespielt habe, dass ich mit dem Druck nicht mehr funktionieren konnte.» Doch offenbar hat diese Erkenntnis nicht gefruchtet.

Beinahe den Balljungen getroffen

Bereits in Indian Wells hatte sich Kyrgios nicht im Griff. Da spielte er im Viertelfinal stark gegen Rafael Nadal, scheiterte aber 6:7, 7:5, 4:6. Doch Zwischenrufe aus dem Publikum störten ihn. Also legte er sich mit Zuschauern an. «Bist du gut im Tennis?», fragte der Bay Boy den Störenfried. Als dieser mit «Nein» antwortete, meinte Kyrgios: «Genau, warum sprichst du dann?» Danach richtete er sich an Schauspieler Ben Stiller, der im Publikum saß: «Sage ich ihm, wie er schauspielern muss? Nein!»

Der wirkliche Eklat folgte aber nach Spielschluss: Im Frust warf Kyrgios seinen Schläger zu Boden, dieser traf dabei beinahe einen Balljungen. Dieser konnte gerade noch so ausweichen. Dann entschuldigte sich der 26-Jährige in einer Instagram-Story.

«Hey Leute, ich will mich bloß bei diesem Balljungen am Ende des Spieles entschuldigen. Es war ein kompletter Unfall und ich war frustriert am Ende des Spiels», schrieb er. Und: «Mein Racket prallte wie verrückt auf, das war nie meine Absicht. Wenn jemand weiß, wer dieser Balljunge war, schreibt mir eine Nachricht und ich werde ihm mein Racket schicken. Ich bin froh, dass er ok ist.» Später löste er dieses Versprechen ein. Dennoch: Nach Miami ist Kyrgios’ Bad-Boy-Gehabe also um ein Kapitel reicher. Und es wird in absehbarer Zukunft wohl nicht das letzte bleiben.