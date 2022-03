Studie zur Mediennutzung : «L'essentiel» bleibt für junge Menschen die Nummer 1

DIFFERDINGEN – L'essentiel bleibt in der jungen Zielgruppe die beliebteste Zeitung, lessentiel.lu festigt seinen Platz als Branchenschwergewicht und L'essentiel Radio wird immer beliebter.

Auch in Krisenzeiten, die durch einen Krieg in Europa und eine weltweite Pandemie geprägt sind, ist L'essentiel ein echtes Schwergewicht in der Medienlandschaft Luxemburgs. Das belegen die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse der halbjährigen Studie des Marktforschungsinstituts TNS Ilres und Katar TNS zur Mediennutzung im Großherzogtum. So bleibt L'essentiel für die Menschen in Luxemburg die zweitwichtigste Informationsquelle: 309.100 Bürger, oder sechs von zehn, lesen täglich die L'essentiel-Printausgabe, konsultieren unser Online-Angebot auf lessentiel.lu oder hören L'essentiel Radio.