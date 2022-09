«L'essentiel» großer Gewinner von Studie zur Mediennutzung

Die Marke L'essentiel ist der große Gewinner der am Donnerstag veröffentlichten Plurimedia-Studie der Meinungsforschungsinstitute Ilres und Kantar Belgium. Die Print-Ausgabe sowie L'essentiel Radio können an Reichweite zulegen, das Online-Angebot bleibt auf einem hohen Niveau.

Laut der zwischen September vergangenen Jahres und Juni dieses Jahres realisierten Umfrage konsumieren 321.300 Personen wöchentlich mindestens eines der L'essentiel-Medien, also sechs von zehn in Luxemburg lebenden Personen ab 15 Jahren. In der Studie nicht beachtet ist die Mediennutzung der Luxemburger Grenzgänger – einer traditionell großen Zielgruppe von L'essentiel. Mit einer Reichweite von 78 Prozent bleibt das Medium das mit Abstand beliebteste bei den im Großherzogtum lebenden Ausländern, und mit einer Reichweite von 70,7 Prozent das beliebteste Medium der Hauptstadt.

Im Vergleich zur vorangegangenen Plurimedia-Studie legt kein Luxemburger Medium stärker an Reichweite zu, als die Print-Version von L'essentiel. 104.600 Personen lesen die Zeitung täglich, 181.100 mindestens einmal pro Woche (33,4 Prozent). Unter den Luxemburger Online-Medien, die allesamt im Vergleich zum Halbjahr zuvor an Reichweite einbüßen mussten, schlägt sich L'essentiel am besten. 133.300 Luxemburger User informieren sich täglich über lessentiel.lu oder eine der Apps, wöchentlich 211.900 User (39 Prozent). L'essentiel Radio ist wiederum der einzige Sender des Landes, der innerhalb der sechs Monate an Hörerschaft zulegen konnte. 127.800 Personen schalten jede Woche ein (24 Prozent).