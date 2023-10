Luxemburg: Joel aus Differdingen lebt seinen «The Voice»-Traum

Und danach?

Ich habe ja vorher noch nie vor einem Publikum gesungen, das mir aktiv zu 100 Prozent zuhört. Wenn ich zum Beispiel in der «Schräinerei» singe, dann gibt's dort die Kunden, die was essen. Davon hören dann vier ein paar Minuten lang aktiv zu, und dann ist es wieder Hintergrundmusik. Bei «The Voice» kommt man auf die Bühne, der ganze Saal hört nur dir zu. Und dann das Ganze mit Applaus und Standing Ovations, das kenne ich gar nicht. Das habe ich einfach so zu mir genommen und war ein schöner Moment.