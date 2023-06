Luxemburg: «L'essentiel»-Leser küren ihre Lieblingsunternehmerin

Vier Mal unternehmerische Frauenpower wurde am Donnerstagabend im Hauptsitz der BGL BNP Paribas ausgezeichnet. In Anwesenheit von Lex Delles, Minister für Mittelstand und Tourismus, und Alessandro Tappi, Chief Investment Officer des Europäischen Investmentfonds, wurden den vier Gewinnerinnen des MyMicrobusiness-Wettbewerbs auf dem Kirchberg ihre Förderpreise überreicht.

Gabriella Moya, die ihrer Heimat Ecuador Lebewohl sagte, um sich im Großherzogtum mit ihrer nachhaltigen Modemarke «AWKA» selbstständig zu machen, wird mit 3000 Euro von der gastgebenden BGL BNP Paribas gefördert. Alice Tiberio, die über mehrere Vertriebswege die Produkte vom Bauernhof ihres Vaters in Rimini und anderen italienischen Kleinerzeugern anbietet, erhält von der Foyer Group den gleichen Betrag für ihre Unternehmensgründung «Volio». Arendt et Medernach unterstützt ebenfalls mit 3000 Euro Cynthia Arief, die mit balinesischem Fingerspitzengefühl den Kunden ihres Schönheits- und Wellness-Salons «Serenity Bali» in Canach erstklassige Wohlfühlerlebnisse bietet. Und schließlich die 58-jährige Isabel Pinto, die sich als einfache Handarbeiterin sieht, die eigene Entscheidungen trifft, und mit «Bitzbel Couture» in Capellen den großen Sprung wagte: sie erhält den Prix Cactus der gleichnamigen Supermarktkette im Wert von 2000 Euro.