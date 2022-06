Gemeinsame Leidenschaft : «L'essentiel» vereint zwei Elvis-Presley-Fans

BATRINGEN – Mit seiner Elvis-Presley-Coverband «Rollstool» ist Dr. Beikbaghban in der gesamten Großregion bekannt. Nun hat ihn L'essentiel mit einem Elvis-Fan zusammengebracht, der sogar schon ein Tänzchen mit dem King of Rock 'n' Roll hatte.

1 / 5 Mohammad-Ali Beikbaghban und Marie-Françoise Le Cornec teilen ihre Leidenschaft für Elvis Presley. Vincent Lescaut Marie-Françoise Le Cornec erzählt, dass sie sogar einmal mit dem King tanzen durfte. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der direkten Kontakt zu Elvis Presley hatte», erzählt Mohammad-Ali Beikbaghban mit einem breitem Grinsen auf seinem Gesicht. Der begeisterte Elvis-Fan, der im Département Moselle mit seiner Band «Rollstool» die größten Hits von Elvis Presley wieder aufleben lässt, konnte über L'essentiel am Montag in Bartringen auf Marie-Françoise Le Cornec treffen. Die 84-jährige Franko-Schweizerin, die seit über 30 Jahren in Luxemburg lebt, konnte ihrer Erzählung nach nicht nur mit Elvis Presley sprechen, sondern sogar mit ihm tanzen.

«Es war gegen Ende der 1950er Jahre», sinniert Marie-Françoise Le Cornec. «Ich lebte in Nancy und war Mitglied des Amerikanischen Roten Kreuzes, das französische und amerikanische Familien zusammenbrachte. Elvis Presley leistete zu dieser Zeit seinen Militärdienst in Deutschland ab. Wir sahen ihn einmal an einem Samstag aus einem Bus steigen, als eine Party geplant war. Er war noch sehr jung und schüchtern. Ich begann, ein paar Tanzschritte mit ihm zu machen, aber es dauerte nicht lange. Er sagte zu mir: ‹Ich muss auch die anderen Mädchen zum Tanzen bringen, sonst bekomme ich Probleme›».

Die kleine Anekdote von Marie-Françoise Lecornec amüsiert den Arzt von der Mosel, in seiner bisherigen Vorstellung von dem King of Rock 'n' Roll sei er dadurch bestärkt. «Er hatte den Ruf, ein zugänglicher, selbstloser und sehr großzügiger Mensch zu sein», erklärt der Bandleader. An Großzügigkeit mangelt es auch den beiden Elvis-Fans nicht – sie beschenkten sich bei ihrem Treffen gegenseitig. Die gemeinsame Zeit wird ihnen, wie Presley einst sang, sicher immer in Erinnerung bleiben: