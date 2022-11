Laut Umfrage: «L'essentiel» wird immer beliebter bei Grenzgängern

Bei der ansässigen Bevölkerung ließ sich der Trend dieses Jahr bereits bestätigen. Nun verzeichnen die L'essentiel-Medien auch bei den Grenzpendlern höhere Beliebtheitswerte. Das hat eine von L'essentiel in Auftrag gegebene Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Ilres unter der Beteiligung des Maison Moderne ergeben. Die Untersuchung wurde von Mitte September bis Ende Oktober 2022 durchgeführt. Mehr als 800 Menschen (481 französische sowie 327 belgische Grenzpendler) wurden zu ihrer Nutzung von luxemburgischen Medien befragt. Dabei stach L'essentiel in allen Bereichen heraus.

So hatten Pandemie und Telearbeit keinen nachhaltigen Einfluss auf die Zahl der Leserschaft der Tageszeitung L'essentiel. Deren Anzahl hat sich im übrigen innerhalb von fünf Jahren von 70.900 auf 75.900 Leser vergrößert. Das entspricht einer Steigerung von sieben Prozent. Neben 21.400 belgischen und 54.500 französischen Grenzpendlern informieren sich 44 Prozent der in Luxemburg berufstätigen Grenzgänger durch L'essentiel.

Publikum von lessentiel.lu ist am stärksten gewachsen

Die Seite Lessentiel.lu ist das L'essentiel-Medium, dessen Leserschaft seit der letzten Umfrage 2017 am stärksten gewachsen ist. Von 37.300 Internetnutzern stieg deren Zahl auf 64.200, was einer Steigerung von satten 72 Prozent entspricht. Insgesamt informieren sich täglich 37 Prozent der französischsprachigen Grenzpendler über die Internetseite oder die App von L'essentiel. Im Einzelnen sind das 47.300 französische und 16.900 belgische Grenzpendler. Auch beim L'essentiel-Radio setzt sich der Trend fort. Der einzige luxemburgische Radiosender, der auf französisch sendet, hat im Vergleich zu 2017 36 Prozent an Hörern dazugewonnen. Die Anzahl stieg von 25.617 vor fünf Jahren auf heute 34.200. Das entspricht 20 Prozent unter den Radio hörenden Grenzpendlern im Großherzogtum.