Oscar Nominierung 2017 : «La La Land» räumt ab, Luxemburg geht leer aus

Die Academy verkündete heute Nachmittag die Nominationen für die Oscars 2017. «L'essentiel» fasst für Sie das Wichtigste zusammen.

Wie jedes Jahr fiel die Klappe für die Nominationen in Los Angeles um 05:18 Uhr Ortszeit. Und wie schon bei den Golden Globes entpuppte sich der Film «La La Land» als der große Abräumer bei den Nominierungen. Er zog mit der Allzeit-Rekord Marke von «Titantic» mit sagenhaften 14 Nominierungen gleich. Darunter: Beste Hauptdarstellerin, Bester Hauptdarsteller, Bester Song und Bestes Orginaldrehbuch. Der Film mit den Stars Ryan Gosling und Emma Stone kann aber nur 13 der Goldenen Männer mitnehmen, denn in der Kategorie Bester Song ist «La La Land» gleich zweimal nominiert.

Hinter «La La Land» sind «Arrival» und «Moonlight» mit je acht Nominationen ebenfalls dick im Rennen. Alle drei Filme treten in der Königskategorie «Bester Film» an.

Von wegen «overrated»: Meryl Streep gelingt mit ihrer Rolle der «Florence Foster Jenkins» die legendäre 20. Oscarnominierung. Es ist ihre 16. in der Kategorie beste Hauptdarstellerin. Sie wird damit neben Natalie Portman («Jackie»), Ruth Negga («Loving»), Isabelle Huppert («Elle») und Emma Stone ins Rennen gehen. Ryan Gosling wird sich gegen Casey Affleck («Manchester by the Sea»), Denzel Washington («Fences»), Viggo Mortensen («Captain Fantastic»), und Andrew Garfield («Hacksaw Ridge») durchsetzen müssen.

«La Supplication» verpasst Nominierung für bester fremdsprachiger Film

«La Supplication / Voices from Chernobyl», der luxemburgische Filmbeitrag zu den Oscars, schaffte es leider nicht unter die Nominierten, allerdings hat das deutsche Drama «Toni Erdmann» Chancen auf den Goldmann für den besten fremdsprachigen Film. Der Film muss sich aber gegen «Land of Mine» (Dänemark), «A Man Called Ove» (Schweden), «The Salesman» (Iran) und «Tanna»(Österreich) durchsetzen.

Um den Oscar als Beste Nebendarstellerin sind Viola Davis («Fences»), Naomie Harris («Moonlight»), Nicole Kidman («Lion»), Octavia Spencer («Hidden Figures») und Michelle Williams («Manchester by the Sea») im Rennen, Beste Nebendarsteller könnten Mahershala Ali («Moonlight»), Jeff Bridges («Hell or High Water»), Lucas Hedges («Manchester by the Sea»), Dev Patel («Lion») oder Michael Shannon («Nocturnal Animals») werden. Nachdem im vergangenen Jahr ausschließlich weiße Schauspieler und Filmemacher in den wichtigen Kategorien nominiert waren, sieht es 2017 also in allen Schauspiel-Kategorien wesentlich diverser aus.

Einige Überraschungen in den «kleinen» Kategorien

Auch wenn «Deadpool» keine Nomination für den besten Film holen konnte, überzeugten andere Blockbuster. «Fantastic Beasts and Where to Find Them» ist gleich für 2 Oscars im Rennen, «Rogue One: A Star Wars Story», «The Jungle Book» und «Doctor Strange» streiten sich mit um den Oscar für die besten Visuellen Effekte. «Suicide Squad» könnte den Oscar für Bestes Make-Up und Hairstyling holen.

Die komplette Liste der Nominierten finden Sie hier.

Verliehen werden die Oscars dann am 26. Februar im Dolby Theatre in Hollywood – zum 89. Mal. Zum ersten Mal führt Late-Night-Host Jimmy Kimmel durch die Gala. Die Academy hat schon mal einen Tipp an die zukünftigen Nominierten: «Ruft zuerst eure Mutter an.»