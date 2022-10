Luxemburger A.s.b.l.: «La Voix des Survivant(e)s» verschafft Gewaltopfern Gehör

«Wir müssen unsere Jugendlichen aufklären»

«Als ich vor meinem Peiniger floh, um mein Leben und das meines Sohnes zu retten, ging ich ohne mich umzudrehen, ohne alles. Ich war hilflos, ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte», erzählt sie. Die A.s.b.l. will den Betroffenen helfen, indem sie alle notwendigen Informationen zentralisiert und «alle Bedürfnisse abdeckt, die eine Frau hat, wenn sie vor dem Täter flieht». Ana Pinto sagt: «Ich habe selbst Fehler gemacht, ich will nicht, dass jemand anders die gleichen macht.»