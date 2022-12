Riad statt Tennessee : Labrador flog irrtümlich 60 Stunden um die Welt – und ist nun traumatisiert

Der Labrador Bluebell wurde von British Airways aus London statt in die USA nach Riad geflogen. Seit er nach seiner Odyssee endlich in Nashville ankam, können ihre Besitzer den Hund nicht mehr allein lassen.

Sie musste an die 60 Stunden in ihrer Transportbox verbringen.

James und Maddison Miller (beide 27) hatten ihren Umzug von Hertfordshire in England in den US-Südstaat Tennessee lange geplant und auch für die Reise ihres Hundes Bluebell alles Nötige organisiert. «Wir ließen es uns etwas kosten, für Bluebell den Trip so angenehm wie möglich zu machen», erklärte James gegenüber dem «Mirror».