Queen Elizabeth : «Lachen tut weh» – die witzigsten Sprüche der Queen

«Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden», versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Im Alter von 96 Jahren ist die britische Königin nun am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Mit ihrem Tod endet eine Epoche, in der sich Großbritanniens Rolle in der Welt massiv verändert hat. Doch die Queen herrschte – obwohl sie nur symbolische Macht hatte – wie ein Fels in der Brandung.

In ihrer Zeit als Staatsoberhaupt ist alles der Arbeit untergeordnet. Doch die Queen hat auch eine unbeschwerte Seite. Davon berichtete die Schriftstellerin Sally Bedell Smith in der Biografie «Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch». So hätten ihr enge Vertraute zahlreiche Details verraten. «Das Lachen der Queen ist im ganzen riesigen Anwesen zu hören – und sie hat ein lautes Lachen!» Besonders über sich selbst soll sie gerne witzeln. Als sie eine TV-Wiederholung von Prinz Charles’ und Prinzessin Dianas Hochzeit im Jahr 1981 sah, habe sie laut Bedell gesagt: «Oh, da ist mein Miss-Piggy-Gesicht» und sich vor Lachen an den Bauch gefasst.