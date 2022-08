25. Todestag : Lady Diana – Von der Kindergärtnerin zur «Königin der Herzen»

Niemand weiß, welches Image Prinzessin Diana heute hätte, würde sie noch leben. Eines dagegen ist sicher: Durch ihren tragisch frühen Tod vor 25 Jahren ist Diana zu einer Legende oder – wie ein Royal-Experte sagt – geradezu zur «Heiligen» geworden.

1 / 10 Vor 25 Jahren, am 31. August 1997, starb Prinzessin Diana mit nur 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall. Vor dem Kensington Palace wird ihr mit Blumen und Porträts gedacht. Alastair Grant/AP/dpa In einem Pariser Tunnel verunglückte sie mit dem Auto. Jerome Delay/AP/dpa Ihre Söhne Prinz William (l) und Prinz Harry waren unter dem Auge der Öffentlichkeit dabei, als der Sarg ihrer Mutter nach der Trauerfeier aus der Londoner Westminster Abtei getragen wurde. Butler/epa/PA/dpa

Dianas Werdegang von ihrer Verlobung als schüchterne 19-Jährige mit Prinz Charles über ihre Rollen als hingebungsvolle Mutter, engagierte Unterstützerin humanitärer Projekte oder Society- und Stilikone bis zu ihrem Tod mit nur 36 Jahren fasziniert bis heute viele Menschen rund um den Globus.

Jung, hübsch und lustig, wirkte Diana erfrischend unkonventionell, als sie 1981 mit gerade mal 20 Jahren den britischen Thronfolger heiratete. Das bittere Scheitern ihrer Ehe, das begleitet war von immer neuen Veröffentlichungen pikanter Details und schlüpfriger Geschichten in der Boulevardpresse, stürzte die britische Monarchie in eine tiefe Krise und sie selbst in selbstverletzendes Verhalten.

In einem aufsehenerregenden Interview sprach Diana 1995 offen über die Affäre ihres Ehemanns mit Camilla Parker Bowles und ihre eigene Untreue. Das Bild der Monarchie in der Bevölkerung bekam dadurch einen heftigen Knacks, und Teile der britischen Gesellschaft zogen Charles› Eignung als künftiger König in Frage.

Hochzeit nach 13 Treffen

Seither hat sich Dianas Bild in der Öffentlichkeit vor allem durch den Einsatz ihrer Söhne gewandelt, die erbittert für ihr Andenken kämpfen und immer wieder auf ihre Mutter als vermeintliches Medien-Opfer hinweisen. «Sie ist jetzt so etwas wie eine Heilige, weil ihre Söhne immer wieder darüber gesprochen haben, wie sie von den Medien in den Tod gejagt wurde», bilanziert der Royal-Spezialist und Autor Ed Owens.

Die am 1. Juli 1961 geborene Diana stammte aus der Adelsfamilie Spencer; ihr Vater arbeitete einst für König George VI. und später für Elizabeth II. Mit 16 Jahren ging Diana ohne Abschluss von der Schule ab, besuchte kurzzeitig ein Schweizer Pensionat und wurde schließlich Kindergärtnerin in London.

Prinz Charles war schon 32 und stand unter wachsendem Druck, endlich eine Braut zu finden, als er der rund zwölf Jahre Jüngeren einen Antrag machte. Diana sagte später, dass sich beide nur 13 Mal trafen, bevor sie 1981 heirateten.

Einsatz gegen Landminen

Im folgenden Jahr kam Prinz William auf die Welt, zwei Jahre später Prinz Harry. Der frühere Königshaus-Reporter und Autor Robert Hardman beschreibt Diana als «absolut hingebungsvolle Mutter», die ihren Söhnen viel Aufmerksamkeit, Unterstützung und Ermutigung gegeben habe.

Diana nutzte ihre Rolle als Frau des Thronfolgers, um sich für Benachteiligte einzusetzen, sie gab vor laufenden Kameras Aids- und Leprakranken die Hand und setzte sich beispielsweise gegen Landminen ein. Sie selbst litt unter Bulimie und dem Gefühl, dass ihr Mann sie nicht liebte und sie dem Rest der königlichen Familie egal war.

Diana, Prinzessin von Wales, spazieren, bei einem Besuch in New York mit Ordensfrau Mutter Teresa. Bebeto Matthews/AP/dpa

Gerüchte um eine Ehekrise kamen 1992 nach einem Enthüllungsbuch des Biografen Andrew Morton auf. Das Jahr endete mit der Trennung des Paares, anschließend wurde öffentlich viel schmutzige Wäsche gewaschen und sowohl Charles als auch Diana gestanden ein, dass sie untreu gewesen waren. Am 28. August 1996 wurde das Paar schließlich geschieden, Diana verlor ihren Titel als «königliche Hoheit», das Märchen war vorbei.

Meterhohes Blumenmeer

1997 genoss Diana eine sommerliche Romanze mit Dodi Fayed, dem Sohn eines ägyptischen Unternehmers. Am 31. August 1997 starben beide bei einem Unfall in Paris, als ihr betrunkener Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit Paparazzi abzuschütteln versuchte.

Die öffentliche Anteilnahme nach Dianas Tod war immens. Vor ihrem Wohnsitz im Kensington-Palast türmten sich die Blumen meterhoch, und für die Trauerfeier säumten rund eine Million Menschen die Straßen von London. Viel Unmut erregte es damals, dass die Queen Tage brauchte, bevor sie von ihrem schottischen Sommersitz in die britische Hauptstadt zurückkehrte und sich öffentlich zu Dianas Tod äußerte.

Ein Meer aus Blumen lag 1997 vor dem Kensington Palast. Michael Stephens/PA Wire/dpa

Ein Vierteljahrhundert später scheint die Unterstützung der Briten für ihr Königshaus wieder gewachsen zu sein. Prinz Charles› Ansehen ist längst wiederhergestellt, seine heutige Ehefrau Camilla ist allgemein akzeptiert und wird bei Charles› Thronbesteigung zur Königingemahlin aufsteigen. Ob sie jemals die Popularität der «Königin der Herzen» Diana erlangen wird, ist dagegen offen.