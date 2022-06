Royaler Frisuren-Trend : Lady Dis ikonischer Bob ist zurück – mit einem Update

Erst feiert die Queen ihr Jubiläum auf dem Thron, nun hat die Frisur eines anderen Royals ihr Comeback: Der Diana-Bob ist gerade schwer angesagt – und dabei cooler denn je.

Es war nur eine Frage der Zeit: Im vergangenen Jahr wurden lange Mähnen erst zum Wolf-Cut gestuft, dann ging es weiter in Richtung Vokuhila, später landeten die Layer im Oktopus-Cut … und jetzt?

Drei Gründe für den Hype um den Diana-Bob

Sie taucht in Instagram- und Tiktok-Feeds auf, wird in Artikeln (wie diesem hier) erwähnt und steigt vor wenigen Tagen auch bei den Google-Suchanfragen in die Höhe – zeitgleich mit dem Thronjubiläum der Queen.