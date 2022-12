Rekord : Längste Fahrradbrücke Europas wird in Esch eingeweiht

ESCH/ALZETTE – Ab kommenden Freitag können Radler in der diesjährigen Kulturhauptstadt über die 1,2 Kilometer lange Fahrradbrücke fahren.

Die Fahrradbrücke wird am kommenden Freitag eingeweiht.

Sie ist 1,2 Kilometer lang und führt über ein früheres Stahlwerksgelände: Die nach Angaben des Transportministeriums längste Fahrradbrücke Europas wird am 23. Dezember in Esch an der Alzette eingeweiht. Das Bauwerk sei Teil einer zwei Kilometer langen Strecke, die die Stadt Esch mit dem Stadtteil Belval im Westen verbindet. Die Kosten der Radverbindung inklusive Brücke belaufen sich auf insgesamt 47,5 Millionen Euro, wie das Ministerium mitteilte.