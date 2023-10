Lärmbelästigung: Céline Dion als Sirene macht Ort in Neuseeland verrückt

Céline Dion gilt als Königin ruhiger Balladen. Wer «My Heart Will Go On» auf Zimmerlautstärke abspielt, mag auch durchaus Entspannung finden – in Neuseeland wird die Musik der Kanadierin aber als Lärmbelästigung empfunden. Grund: Mitten in dem Städtchen Porirua auf der Nordinsel liefern sich Musikfans seit einiger Zeit vor allem nachts sogenannte «siren battles» (wörtlich: Sirenen-Schlachten) – vor allem mit den größten Hits der Sängerin.