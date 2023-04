Luxemburg: Lärmbeschwerden gegen den Findel erhalten weiter Auftrieb

«Vor Corona herrschte hier weniger Flugverkehr. Während der Pandemie war es still, danach aber wurde es unerträglich», so die Interessenvertretung der betroffenen Einwohner DIGHSE (Défense des intérêts généraux des habitants de Schuttrange et environs). Dutzende Flugzeuge würden täglich über Schüttringen und Umgebung hinwegfliegen, darunter bis zu 50 kleinere Maschinen in geringer Höhe. Die ASBL zählt 200 Mitglieder und sammelt Beschwerden über Belästigungen, insbesondere Lärmbelästigungen, die mit dem Flughafen in Verbindung stehen.