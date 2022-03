Bayern-Boss in Bredouille : Lässt Hoeneß seine Ämter ruhen?

Erstmals nach Bekanntwerden des Steuerfalls Uli Hoeneß tagt der Aufsichtsrat des FC Bayern. Die Sponsorenvertreter könnten den Vereinspatron zum Rückzug auf Zeit bewegen.

Uli Hoeneß war beim FC Bayern immer die Abteilung Attacke, jetzt muss der mächtige Präsident und Aufsichtsratsboss ausnahmsweise eine erfolgreiche Verteidigungsstrategie finden. Zwei Wochen nach Bekanntwerden seiner Steuersünde wird der 61-Jährige am Montag vor allem die Sponsorenvertreter unter seinen acht Kollegen im Aufsichtsrat des Fußball-Rekordmeisters überzeugen müssen, dass er an der Spitze des Gremiums bleiben kann - zumindest vorerst. Ort und Zeitpunkt der ersten Zusammenkunft des Gremiums seit Beginn der Affäre sind unklar.

Das deutsche Champions-League-Finale zwischen den Bayern und dem nationalen Rivalen Borussia Dortmund verleiht der Causa Hoeneß vor der heiklen Zusammenkunft zusätzliche Brisanz. Denn der Schöpfer und Macher des deutschen Fußball-Branchenführers will den möglichen Triumph am 25. Mai im Wembleystadion unbedingt in Amt und Würden erleben, wie er bei seiner öffentlichen Interview-Beichte in der «Zeit» offenbarte: «Auf keinen Fall werde ich vor dem Finale der Champions League zurücktreten», erklärte «Mr. Bayern München».