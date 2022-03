Schwere Vorwürfe : Lässt Samsung Kinder für sich arbeiten?

Laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation China Labor Watch werden Schüler gezwungen, in Fabriken des Elektronikriesen Samsung zu arbeiten.

Samsung steht wegen den Arbeitsbedingungen in seinen Fabriken einmal mehr am Pranger der China Labor Watch.

Bereits Anfang August publizierte das NGO China Labor Watch einen ausführlichen Bericht, in dem behauptet wird, dass beim chinesischen Samsung-Zulieferer HEG Electronics Kinder beschäftigt werden. Die Vorwüfe sind happig. So sei die Arbeitssituation «deutlich schlechter» als beim Apple-Zulieferer Foxconn, der in der Vergangenheit wegen mehrerer Suizid-Fälle von Mitarbeitern als Ausbeutungskonzern in den Schlagzeilen stand.