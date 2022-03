«Wetten, dass...?» : Lässt sich Gottschalk ein Hintertürchen offen?

Thomas Gottschalk hat die Tür zu «Wetten, dass..?» anscheinend nicht vollständig zugeschlagen.

«Es ist wirklich kein Drama, wenn ein Moderator nach 25 Jahren bei einer Sendung sagt: "Nun ist gut". Wer auch immer mir nachfolgt, stellt das Ding wieder auf null - und wenn es nicht geht: Ich bin ja nicht aus der Welt», sagte der 60-Jährige am Donnerstagabend in der ZDF -Talkshow «Maybrit Illner ». Gottschalk hatte am vergangenen Samstag bekanntgegeben, die ZDF-Show «Wetten, dass..?» im Sommer abzugeben - nach 25 Jahren.