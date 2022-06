Sensationsfund : «Lässt sich mit der Pinzette greifen» – Größtes Bakterium der Welt entdeckt

Auf der Karibikinsel Guadeloupe ist ein Bakterium entdeckt worden, das mit bloßem Auge zu erkennen ist. Der Fund stellt die Erkenntnisse der Mikrobiologie auf den Kopf.

1 / 5 Thiomargarita magnifica ist mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern 5000 Mal größer als durchschnittliche Bakterien. AFP Das Bakterium lässt sich mit bloßem Auge erkennen und mit einer Pinzette greifen. AFP Es handelt sich um eine Gattung der Schwefelbakterien, die Sulfide für ihr Wachstum nutzen. via REUTERS

Forscher in Guadeloupe haben das größte bisher bekannte Bakterium entdeckt: Thiomargarita magnifica ist mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern 5000 Mal größer als durchschnittliche Bakterien und hat eine komplexere Struktur, wie es in einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlichten Studie heißt. Das Bakterium habe die Form einer Wimper und stelle die Erkenntnisse der Mikrobiologie auf den Kopf, erklärte Olivier Gros, Biologieprofessor an der Universität der Antillen und Mitautor der Studie, der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach lässt sich das Bakterium mit bloßem Auge erkennen und sogar «mit einer Pinzette greifen». Der Forscher hatte die Spezies erstmals 2009 in den Mangroven des französischen Überseegebiets in der Karibik entdeckt. «Zuerst dachte ich, es sei alles andere, nur kein Bakterium. Denn etwas, das zwei Zentimeter groß ist, kann kein Bakterium sein», sagte Gros. Doch mithilfe der Elektronenmikroskopie stellte sich später heraus, dass es sich um einen bakteriellen Organismus handelte.

Eine Kollegin von Gros stellte fest, dass dieser zur Familie der Thiomargarita gehörte, einer bereits bekannten Gattung der Schwefelbakterien, die Sulfide für ihr Wachstum nutzen. Weitere Funde einer Wissenschaftlerin des Forschungszentrums CNRS in Paris deuteten darauf hin, dass es sich um «eine einzige Zelle» handelt, erklärte Gros.

Kolossale Größenverhältnisse

Ein erster Versuch, die Erkenntnis in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen, wurde abgebrochen, da überzeugende Bildbeweise fehlten. Erst dem jungen Forscher Jean-Marie Volland an der Universität von Kalifornien gelang mit Hilfe von 3D-Mikroskopen eine überzeugende Darstellung des Riesenbakteriums. In menschlichen Proportionen gesehen sei die Neuentdeckung im Verhältnis zu ihren Artgenossen so kolossal, «wie wenn ein Mensch jemanden treffen würde, der so groß ist wie der Mount Everest» , sagte Volland.

Er machte noch eine weitere interessante Entdeckung: Normalerweise schwimmt die DNA eines Bakteriums frei in der Zelle. In der neu entdeckten Art ist sie jedoch in kleinen, von einer Membran umgebenen Strukturen eingefasst, erklärte er. Dies sei «normalerweise ein Merkmal menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen, komplexer Organismen (...) aber nicht von Bakterien».

Nun wollen die Forscher herausfinden, ob diese Art der DNA nur bei Thiomargarita magnifica vorkommt oder ob sie auch in anderen Bakterienarten zu finden ist.