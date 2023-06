Gut vernetzt, trotzdem allein: Lässt Social-Media Luxemburgs Jugend zunehmend vereinsamen?

Das nationale Statistikamt Statec hat am gestrigen Donnerstag seine Umfrageergebnisse zum Thema Zufriedenheit veröffentlicht. Vor allem die Situation der Jüngeren lässt dabei aufhorchen. Obwohl sie mehrheitlich gut vernetzt sind, dank Social-Media und Co., geben immer mehr befragte Jugendliche an, sich einsam zu fühlen. «Tatsächlich stellt sich heraus, dass die sozialen Netzwerke alles andere als sozial sind. Die Menschen brauchen richtigen Kontakt, jemanden, der ihnen eine Schulter bietet, wenn es ihnen mal nicht gut geht», erklärt das Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS) gegenüber L'essentiel.