Nach Krebserkrankung : Lafontaine kann sich Comeback vorstellen

SAARBRÜCKEN - Wegen einer Krebserkrankung hatte sich Lafontaine aus der Politik zurückgezogen. Inzwischen ist der 67-Jährige genesen und zur Rückkehr bereit.

Linksfraktionschef Gregor Gysi hat ein Comeback des früheren Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine ins Gespräch gebracht und damit für Verwunderung und Protest in den eigenen Reihen gesorgt. Lafontaine schließe eine Rückkehr in die Bundespolitik für «Notfallsituationen» nicht aus, sagte Gysi am Mittwoch. Mehrere führende Parteifunktionäre warfen dem Fraktionschef vor, damit eine unnötige Personaldebatte vom Zaun zu brechen. Unterstützung erhielt Gysi lediglich von Vizeparteichefin Sarah Wagenknecht.