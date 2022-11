Großregion : Lage in Kinderarztpraxen in Rheinland-Pfalz angespannt wegen RS-Virus

Die hohe Zahl an Virusinfekten bei Kindern beschäftigt auch die Mediziner in Rheinland-Pfalz. Der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz bezeichnet die Situation in den Praxen und Krankenhäusern als angespannt. Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Kleinkindern würden momentan eine große Rolle spielen, erklärte der Verband. Konkrete Zahlen zu der Situation in den Krankenhäusern liegen dem Berufsverband allerdings nicht vor. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz kann ebenfalls keine konkreten Zahlen zu der Lage im Bundesland nennen.

Für Rheinland-Pfalz zeigte das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Dienstag ein durchwachsenes Bild. In vier der zehn gemeldeten Krankenhaustandorten mit kindermedizinischen Schwerpunkt waren in Teilbereichen keine Intensivplätze mehr verfügbar. Zur konkreten Situation in der Kinderintensivmedizin will die Divi in dieser Woche in Hamburg detailliertere Infos vorlegen.