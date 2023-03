Krise: Lage in Luxemburgs Baubranche spitzt sich zu

Angesichts der «wenig ermutigenden Aussichten», wie es in einer am späten Nachmittag veröffentlichten Erklärung heißt, hat die Handwerkskammer am Montag Alarm geschlagen. Darin wird auf die «Gefahr eines erheblichen Rückgangs des Aktivitätsniveaus im Baugewerbe» hingewiesen. Inflation, Energiepreise, Materialkosten und Löhne sowie steigende Zinssätze «führten zu einem massiven Rückgang an Investitionen in Stein», warnt die Handwerkskammer.