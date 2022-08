Umstrittener Besuch: «Lage ist sehr angespannt – beide Länder stehen unter Zugzwang»

Nancy Pelosi soll trotz aller Warnungen aus China am Dienstagabend (Ortszeit) in Taiwan eintreffen.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi wird am Dienstagabend (Ortszeit) in Taiwan erwartet. Peking kündigte für den Fall eines Pelosi-Besuchs «ernste Konsequenzen» an. Ralph Weber, Professor am Europainstitut an der Universität Basel und China-Experte, erklärt, was dies bedeuten könnte.