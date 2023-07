Niger: Lage nach Putsch immer noch unübersichtlich

Nach einem Militärputsch im westafrikanischen Niger ist die Lage am Freitagmorgen in der Hauptstadt Niamey ruhig, doch die genauen Machtverhältnisse sind weiter unklar.

Das Militär im Niger hat erklärt, die Forderung der Putschisten nach einem Ende der Amtszeit von Präsident Bazoum zu unterstützen. Fatahoulaye Hassane Midou/AP/dpa

Zwei Tage nach Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten durch meuternde Soldaten ist die Lage in Niger weiterhin unübersichtlich. Am Freitagmorgen war unklar, wer das Land regiert und welche Vermittlungsbemühungen begonnen wurden. Beobachter warnten, das politische Chaos könne den Kampf gegen extremistische Gruppen zurückwerfen und den Einfluss Russlands in der Region stärken.

Die Soldaten haben nicht bekannt gegeben, wer sie anführt, und der vor zwei Jahren ins Amt gewählte Präsident Mohamed Bazoum ist nicht zurückgetreten. Zu den letzten öffentlichen Mitteilungen der Regierung gehörte ein Tweet des Präsidenten vom Donnerstag, in dem er mitteilte, die Demokratie werde Bestand haben. Außenminister Hassoumi Massoudou forderte in der Fernsehsendung France 24 die Menschen im Land auf, sich gegen die Putschisten zu stellen.

Aus Kreisen des Präsidenten verlautete, Bazoum wolle nicht zurücktreten und die Gespräche dauerten an. Es war jedoch unklar, wer an diesen Gesprächen beteiligt war und wie sie verliefen.

Demonstranten schwenkten russische Fahnen

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich am Donnerstag in der Hauptstadt Niamey und skandierten Unterstützung für die russische Söldnergruppe Wagner. Sie schwenkten russische Fahnen, zündeten Autos an und plünderten den Sitz der Partei des Präsidenten. «Wir haben die Nase voll», sagte Omar Issaka, einer der Demonstranten. «Wir werden jetzt mit Russland zusammenarbeiten.»

Bazoum ist ein wichtiger Verbündeter des Westens im Kampf gegen islamische Extremisten. Russland baut seinerseits seinen Einfluss in Afrika aus, unter anderem über die Wagner-Gruppe, die etwa in Mali aktiv ist, wo sie im Gegenzug für Bodenschätze für Sicherheit sorgt. Auch in Burkina Faso fasst Wagner langsam Fuß. In beiden Staaten war es in den vergangenen Jahren zu Militärputschen gekommen.

Zu Beginn der Woche erklärte die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten, sie werde den Präsidenten Benins, Patrice Talon, entsenden, um die Vermittlungsbemühungen zu leiten. Er hielt sich jedoch am Freitag nicht im Land auf. In ihrer ersten Ansprache an die Nation am Mittwochabend hatten die Putschisten «externe Partner» aufgefordert, sich nicht einzumischen.

Die französische Außenministerin Catherine Colonna sagte am Freitag französischen Medien, Präsident Emmanuel Macron habe mehrmals mit Bazoum gesprochen. Frankreich glaube, dass es immer noch Wege aus der Krise gebe.