Rheinland-Pfalz : Lagerhalle einer Schreinerei steht in Flammen

MORBACH – Nachdem am Donnerstagabend das Feuer ausgebrochen ist, sollten sich die Löscharbeiten bis in den Freitagmorgen ziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

In Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am Donnerstagabend ein Feuer in der Lagerhalle einer Schreinerei ausgebrochen. Die Löscharbeiten sollten sich voraussichtlich bis in den Morgen hineinziehen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der Brand sei durch den Feuerwehreinsatz nicht auf die nebenstehenden Gebäude übergegangen. Die Industriestraße in Morbach blieb zunächst gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Weitere Details waren noch unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.