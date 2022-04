NBA : Lakers verpassen Playoffs - Enges Rennen im Osten der Liga

Weil der Champions aus dem Jahr 2020 sein Spiel gegen Phoenix verloren hat und San Antonio gegen Denver gewonnen hat, können die Lakers den Rückstand auf Rang zehn in den verbleibenden drei Spielen der Hauptrunde nicht mehr aufholen.

Die Los Angeles Lakers haben keine Chance mehr auf die NBA-Playoffs. Ohne den verletzten Superstar LeBron James verlor der Rekordmeister am Dienstagabend (Ortszeit) 110:121 bei Spitzenreiter Phoenix Suns. Weil die San Antonio Spurs zuvor 116:97 bei den Denver Nuggets gewonnen hatten, können die Lakers den Rückstand auf Rang zehn in den verbleibenden drei Spielen der Hauptrunde nicht mehr aufholen.

Die Spurs spielen nun sicher gegen die New Orleans Pelicans in der ersten Runde der Mini-Qualifikation. Dabei geht es um einen der beiden letzten Playoff-Plätze in der Western Conference der besten Basketball-Liga der Welt.