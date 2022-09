Ausgebüxte Lama-Dame war nicht an Alpaka-Hengst interessiert

Auf dem Weg in den Zürcher Zoo ist am Donnerstag in Weil am Rhein ein Lama ausgebüxt. (Symbolbild)

Während eines Tiertransports vom Prager zum Zürcher Zoo ist am Donnerstagabend in Weil am Rhein ein Lama ausgebüxt. Wie die deutsche Polizei mitteilte, konnte das Tier während einer Pause auf dem Parkplatz eines Hotels an der Alten Straße aus dem Transporter entweichen. Der Fahrer verständigte die Polizei kurz vor 20 Uhr. Das Guanako-Lama, das in einer Dreiergruppe im Transporter unterwegs war, suchte allerdings nicht wirklich das Weite. Es hielt sich auf einer Grünfläche beim Parkplatz auf, wollte sich aber partout nicht einfangen lassen.