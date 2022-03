Kampf gegen Raser : Lama legt «Blitz-Marathon» lahm

Nach 24 Stunden Jagd auf Temposünder ist der «Blitz-Marathon» der deutschen Polizei am Freitagmorgen um 6.00 Uhr beendet worden. Geblitzt wurden aber nicht nur Raser.

Fast 15'000 Beamte haben bundesweit an mehr als 8'700 Stellen Temposünder kontrolliert.

Im Laufe des Tages wollen die Behörden Bilanz zu der bundesweiten Aktion ziehen. Einige Raser waren mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Fast 15'000 Beamte hatten an mehr als 8'700 Stellen reihenweise Temposünder aus dem Verkehr gezogen.

Aber nicht nur Raser gerieten ins Visier der Tempokontrolleure. In Krefeld in Nordrhein-Westfalen verhinderte ein ausgebüchstes Lama weitere Kontrollen, weil die Beamten zuerst das über Motorhauben springende Tier wieder einfangen mussten. Bußgeld muss das Tier keins zahlen.

Mit fast 500 Radargeräten hat die Polizei auch in Rheinland-Pfalz Jagd auf Temposünder gemacht. «Die Beanstandungsquote ist äußerst gering, es werden kaum Verstöße festgestellt», teilte die Koblenzer Verkehrsdirektion am Donnerstag mit.

Kritik an Blitzerstandorten

Bei der Polizei gab es aber auch Kritik an dieser Auswahl der Blitzerstandorte. Horst Köhl von der Polizeidirektion Ludwigshafen sagte: «Manche Kontrollstellen sind einfach nicht geeignet, weil da nur sehr wenige Autos vorbeigekommen sind. Wenn in einer Straße sonst kein Verkehr ist und nachts rasen drei Autos durch, dann stört das die Bürger natürlich. Aber wie soll man das in den Griff kriegen?»