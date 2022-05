«Land der Hoffnung in Zeiten der Not»: Auf den Spuren der großherzoglichen Vergangenheit in Portugal

Die Ausstellung «Portugal - Luxemburg, Land der Hoffnung in Zeiten der Not» in Cascais ist seit Freitag auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Ausstellung «Portugal - Luxemburg, Land der Hoffnung in Zeiten der Not» beleuchtet die Beziehung zwischen den beiden Ländern. Dies geschieht vor der eindrucksvollen Kulisse der Zitadelle von Cascais an der portugiesischen Küste – eine halbe Stunde Autofahrt von Lissabon entfernt.

Am gestrigen Donnerstag besuchten Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa und der portugiesische Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa gemeinsam die Sonderausstellung, die unter anderem von der Flucht der Großherzogin Charlotte nach Portugal erzählt. Infolge des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Luxemburg, floh die Monarchin 1940 in das portugiesische Cascais. Auch bewegende Darstellungen von Zeitzeugen, die von der «Nelkenrevulotion» berichten, sind Teil der Ausstellung. Damals fand ein Militärputsch in Portugal statt, der die mehr als 40 Jahre andauernde Diktatur im Land beendet hatte. Der damalige politische Umschwung in Portugal hatte die Demokratiebestrebungen in ganz Europa neu belebt.