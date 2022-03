In Brüssel : Land unter - Züge nach Luxemburg verspäten sich

BRÜSSEL/LUXEMBURG - Ein Wasserrohrbruch sorgt für Überschwemmungen an zwei Bahnhöfe in Brüssel. Bei den Zügen gen Großherzogtum muss mit Verspätungen gerechnet werden.

Ein großer Wasserrohrbuch mitten in Brüssel sorgt am Donnerstag für Verkehrschaos in der belgischen Hauptstadt. Die Bahnhöfe Brüssel-Nord und Brüssel-Luxemburg sind überschwemmt.