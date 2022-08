Rheinland-Pfalz : Landeskriminalamt warnt – Trickbetrüger am Telefon weiter aktiv

Rund 800 betrügerische Anrufe von falschen Polizisten und vermeintlichen Enkeln über Callcenter sind im Juli in Rheinland-Pfalz registriert worden. In 45 Fällen hätten Betrüger Erfolg gehabt und vor allem ältere Menschen um Geld oder Schmuck gebracht, teilten das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit. Vor kurzem schlugen demnach falsche Polizisten im Raum Mayen zu und hätten ihr Opfer um einen sechsstelligen Euro-Betrag betrogen.