Regierungswechsel? : Landtagswahlen im Osten Deutschlands

Der Aufwärtstrend der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD) könnte sich heute in Ostdeutschland fortsetzten.

Frauke Petry, Topkandidatin der Alternative für Deutschland (AfD), bei der Pressekonferenz zu den Wahlen in Sachsen vor zwei Wochen. (Bild: Keystone/Rainer Jensen)

In den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg und Thüringen haben am Sonntagmorgen Landtagswahlen begonnen. Zum sechsten Mal seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 sind die Bürger aufgerufen, neue Regionalparlamente zu wählen.

In Thüringen konnten die regierenden Christdemokraten in Umfragen zulegen, doch scheint ein Regierungswechsel dort zumindest denkbar. Der Spitzenkandidat der Linkspartei, Bodo Ramelow, will eine Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen bilden und Regierungschefin Christine Lieberknecht ablösen. Er würde dann der erste Länderchef aus den Reihen der ostdeutschen Ex-Kommunisten.

Eurokritische Partei im Aufwind

In Brandenburg liegen die seit 1990 regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Dietmar Woidke laut Umfragen in der Wählergunst vorne. Am wahrscheinlichsten ist, dass Woidke nach der Wahl die seit 2009 bestehende Koalition mit der geschwächten Linken fortsetzt.

Wie schon bei der Wahl in Sachsen vor zwei Wochen dürfte die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD) in beiden Ländern in die Parlamente einziehen. Erste Prognosen der Fernsehsender werden mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet, erste Hochrechnungen eine halbe Stunde später.