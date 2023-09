Lange Haftstrafen: Influencerin stellte Liebhaber der Mutter tödliche Falle

Weil er ihre Mutter nach einer Affäre mit einem Sexvideo erpresste, hat eine Influencerin in Großbritannien einen Mann und dessen Freund in eine tödliche Falle gelockt.

Die 24-jährige Influencerin Mahek Bukhari und ihre 46-jährige Mutter Ansreen sind wegen eines Doppelmords zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Sie lockten zwei junge Männer in eine tödliche Falle. Hussain Ijazuddin (21) hatte eine Affäre mit Mutter Ansreen und drohte mit der Veröffentlichung expliziten Materials, als diese die Affäre beenden wollte.

Eine Tiktok-Influencerin und ihre Mutter wurden in Großbritannien wegen Mordes an zwei jungen Männern zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Mahek Bukhari wird eine Mindeststrafe von 31 Jahren und acht Monaten im Gefängnis verbüßen, ihre Mutter Ansreen Bukhari 26 Jahre und neun Monate. Saqib Hussain und Hashim Ijazuddin, beide 21 Jahre alt, starben, als ihr Auto im Februar 2022 in der Nähe von Leicester von der Straße gedrängt wurde.

Der Grund für die Tat: Hussain hatte damit gedroht, eine langjährige Affäre zwischen ihm und Ansreen Bukhari zu enthüllen. Ansreen und Hussain hatten sich durch den Influencer-Lifestyle ihrer Tochter kennengelernt, doch Ansreen wollte die Affäre zwischen den beiden beenden. Daraufhin kündigte Hussein an, sexuell explizite Aufnahmen des Paars veröffentlichen zu wollen – doch dazu sollte es nie kommen.

Verurteilte hatte 129.000 Tiktok-Follower

Mahek Bukhari, die fast 129.000 Follower auf Tiktok hat, stellte Hussain in der Nacht, in der er starb, «eine Falle», wie es im Verfahren hieß. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Hussain sei zu einem Treffen mit den Bukharis «gelockt» worden, unter dem Vorwand, dass er 3000 Pfund (knapp 3350 Euro) zurückerhalten würde, die er angeblich dafür ausgegeben hatte, seine Geliebte während ihrer Beziehung auszuführen.

Stattdessen wurden Hussain und Ijazuddin, der seinen Freund als «Gefallen» zum Treffen gefahren hatte, in einen Hinterhalt gelockt und dann von zwei Autos gejagt. Das Gericht erfuhr, dass das Auto von Ijazuddin nach einer wilden Verfolgungsjagd in zwei Teile zerbrach und Feuer fing. Es war in den frühen Morgenstunden des 11. Februar 2022 von der Straße gerammt worden und in einen Baum geprallt.

Verzweifelter Notruf

In einem Notruf, den Beifahrer Hussain kurz vor seinem Tod absetzte, sagt dieser, ihr Auto werde von zwei Verfolgern in Sturmhauben von der Straße gerammt: «Sie versuchen mich zu töten, ich werde sterben ... bitte Sir, ich brauche einfach Hilfe. Sie fahren hinten auf das Auto auf, wirklich schnell ... bitte, ich flehe Sie an. Ich werde sterben.» Rekan Karwan (29) und Raees Jamal (23) fuhren die Fahrzeuge, mit denen sie das Auto der 21-jährigen Männer von der Straße drängten. Sie wurden ebenfalls zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.