Bedeckte Beine: Lange Röcke sind jetzt cool statt bieder

Der Hype um den Minirock hält nur kurz an. Statt knapp bis über den Po gehen Jupes in der kommenden Saison bis weit übers Knie.

Sängerin Dua Lipa verlängert mit ihrem weissen Maxijupe und glitzerndem Bralette den Sommer. Instagram/dualipa

Erst noch im Sommer haben wir Bein um Bein um Bein gesehen. Microskirts kaum breiter als Gürtel, so der Trend der Stunde. Für die kühlen Tage schielt die Modeszene nach Alternativen mit mehr Stoff. Jetzt sind Maxiröcke gefragt: Für den Herbst kommen sie häufig schlicht in Schwarz oder Weiß daher.

Diese Stars tragen den langen Rock

Dua Lipa ist keine, die sich vor knappen Trends scheut: Die Sängerin zeigte sich in den vergangenen Monaten mehrfach im angesagten Microskirt. Doch der neueste Look der 27-Jährigen bedeckt die Beine. In einem langen weißen Maxirock posiert die Sängerin für den Post zu ihrem Geburtstag.

Auch Elsa Hosk trägt den weißen Maxiskirt. Das Model kombiniert sogar einen Rollkragenpullover dazu. Mit nacktem Bauch, schwarzen Heels und Lederjacke wirkt der Look dennoch spannend.

Elsa Hosk sorgt beim Outfit aus schlichtem weißem Rock mit Lederjacke, gecropptem Pullover und hohen Schuhen für einen Stilbruch. GC Images

Auch Kendall Jenner holt für die kühlere Jahreszeit das lange Gewand aus dem Schrank. Das Outfit des Models kommt mit Tanktop und Sneakers simpel daher, wirkt mit Sonnenbrille und unbedeckten Armen dennoch frisch.

Sogar für den Einkauf setzt Kendall Jenner mit dem Maxiskirt auf ein Trend-Outfit. GC Images

So kombinierst du den Maxirock

Damit dein Körper nicht von einem riesigen Stück Stoff verschluckt wird, solltest du darauf achten, dass irgendwo in deinem Look Haut zu sehen ist. Sei es nur an den Armen oder an den Füssen. Je nachdem, wie freizügig du unterwegs bist, darf es natürlich auch der sichtbare BH à la Dua Lipa sein. Oder so wie bei Charlie D’Amelio: Der Tiktok-Star trägt zum langen Maxiskirt ein schwarzes Cut-Out-Top.

Für ein einfaches und schnelles Styling entscheidet sich Hailey Bieber. Wie man auf dem Instagram-Schnappschuss erkennen kann, sitzt ihr Rock auf der Hüfte, das leicht gecroppte Tanktop gibt den Blick auf den Bauch frei.

Der Streifen an Haut, den das Outfit von Hailey Bieber freigibt, wirkt dem sonst eher biederen Look entgegen. Instagram/haileybieber

Auf ein ebenso entspanntes Styling setzt Content Creator Lucy Williams. Sie kombiniert ein schwarzes Tanktop zum weißen Maxiskirt. Dafür entscheidet sich die Influencerin, an den Füssen Haut zu zeigen.

Ähnlich sieht es bei Stylistin Pernille Teisbaek aus. Ihr Top ist allerdings um einiges kürzer – dafür trägt sie dazu eine derbe Lederjacke.

So gelingt das Maxiskirt-Styling im Büro

Für einen Look, der auch im Büro funktioniert, kannst du dir ein Beispiel an Emma Chamberlain nehmen. Die 21-Jährige kombiniert zum langen weißen Faltenrock ein Kurzarm-Polohemd, das die Arme freigibt. Heels machen den Look erwachsener.

Der Rock von Matilda Djerf sitzt so tief, dazu wirkt der simple Cardigan beinahe wie ein Crop Top. Das Outfit aus Maxiskirt und Cardigan ist ein einfaches Styling-Rezept, mit dem du schnell angezogen bist. Je nachdem, wie der Dresscode an deinem Arbeitsplatz ist, ziehst du den Rock vielleicht noch etwas hoch…