Luxemburg: Lange Wartezeiten lassen Patienten und HNO-Ärzteschaft verzweifeln

HNO-Ärzte fordern zusätzliche Zeitfenster im OP. DR

«Meine dreijährige Tochter ist auf einem Ohr taub. Sie muss von meinen Lippen lesen, um mich zu verstehen. Wir schlafen seit Wochen nicht mehr, weil sie an Schlafapnoe leidet. Ich war bei vier HNO-Ärzten und sie haben mir erklärt, dass es vor Juli keinen Platz in einem Operationssaal gibt.» Nachdem sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und eine Behandlung im Ausland in Betracht gezogen hatte, wurde schließlich ein Termin für eine Operation im nächsten Monat gefunden. Céline macht jedoch keinen Hehl aus ihrer Wut über die Verzögerungen bei Operationen, die bei Kleinkindern häufig vorkommen.

«Dutzenden Kindern geht es so. In einem Land wie Luxemburg ist das ein Unding», ärgert sich Céline. Ein Problem, das von einem Großteil der 45 HNO-Ärzte des Landes bestätigt wird. «Wir haben nur sehr begrenzte Räumlichkeiten, um Kinder zu operieren», räumt Dr. Tom Faber, Präsident der luxemburgischen HNO-Gesellschaft, ein.

Unterschiedliche Ursachen

Dieses Phänomen hat viele Ursachen: Organisationsprobleme, Bettenmangel in der Pädiatrie, die Folgen der Pandemie, die Folgen der Bronchiolitiswelle Ende letzten Jahres oder die Tatsache, dass die Kleinen nur am frühen Morgen operiert werden können, um sie nicht zu lange nüchtern zu lassen. Nicht zu vergessen die häufigen Absagen in letzter Minute, wenn das Kind krank ist. Einige Ärzte verweisen auch auf die wachsende Bevölkerung und das medizinische Personal, das nicht unbedingt Schritt halten kann.

Dr. Faber erkennt die Probleme, die durch diese Verzögerungen entstehen können. «Bei einer serösen Mittelohrentzündung hören die Kinder schlechter, was sie in der Schule in Schwierigkeiten bringen kann.» Der Spezialist spricht von monatelanger Wartezeit und dringenden Behandlungen. Dennoch hält er die Fristen für «noch angemessen», insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern. «Wir Ärzte haben sogar angeboten, an Samstagen zu operieren», fügt einer seiner Kollegen, Dr. Jérôme Keghian, hinzu. «Im Süden fehlt es auch an speziell konzipierten Betten für Kinder. Vor allem im Winter ist die Lage problematisch», fügt ein anderer HNO-Arzt hinzu.

Übliche Wartezeiten

Die Situation führte in letzter Zeit zu heftigen Spannungen zwischen HNO-Ärzten und Krankenhausleitungen. «Wir sind uns der Problematik der Wartezeiten bewusst und tun unser Möglichstes, um in Kürze Lösungen im Interesse unserer Patienten zu finden», teilen die Hôpitaux Robert Schuman mit, wo maximal fünf Kinder pro Tag operiert werden können. Die HRS versichern jedoch, dass gemeinsam mit der Ärzteschaft konkrete Maßnahmen ergriffen wurden. Dabei handelt es sich unseren Informationen zufolge insbesondere darum, zusätzliche Zeit freizugeben, um Operationen zu ermöglichen.