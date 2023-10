Langenscheidt-Verlag: Das ist das Jugendwort des Jahres 2023

Der Begriff «Goofy» ist das Jugendwort des Jahres 2023 in Deutschland. Das Wort, das für einen tollpatschigen oder albernen Menschen steht, erhielt in einem Onlinewahlverfahren unter Jugendlichen rund 39 Prozent der Stimmen, wie der Langenscheidt-Verlag am Sonntag in Frankfurt am Main mitteilte. Bereits vor Jahren habe das Wort zum Sprachgebrauch von Jugendlichen gezählt. Dieses Jahr habe es ein Revival geschafft.