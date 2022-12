Luxemburg : Langfinger gaukelt Frau Spendenaktion vor und raubt sie aus

Mithilfe einer perfiden Betrugsmasche ist es einem Unbekannten offenbar gelungen in einem Wohnhaus in Ulflingen das Portemonnaie einer Frau zu stehlen, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt. Demnach habe der Täter am gestrigen Dienstag unter dem Vorwand, er würde Spenden für eine gemeinnützige Organisation sammeln, an der Tür seines Opfers geklingelt, um nach einer Flasche Wasser zu bitten.