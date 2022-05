Sinkende Corona-Zahlen : Laos öffnet für alle Touristen

Das kleinste Land der Mekong-Region empfängt alle zweifach gegen das Coronavirus geimpften Reisenden.

Pha That Luang in Laos

Als eines der letzten Länder in Südostasien empfängt Laos seit Montag wieder internationale Gäste. Die Regierung in der Hauptstadt Vientiane hatte die Öffnung am Wochenende bekanntgegeben.