Flughafen New York : Laptop beginnt in Kabine zu brennen – Flugzeug evakuiert

Die Maschine steuerte gerade ein Gate am Terminal 5 des John-F.-Kennedy-Flughafens an.

Das Flugzeug war am Samstagabend gegen 20.50 Uhr (Ortszeit) gerade dabei, zu einem Gate am Terminal 5 des John-F.-Kennedy-Flughafens zu steuern, als die Lithium-Batterie des Laptops eines Passagiers Feuer fing und einen «Rauchzustand» in der Kabine verursachte, sagten Beamte der FAA, Hafenbehörde und JetBlue.

67 Menschen an Bord des Airbus A320 seien über eine Notrutsche in Sicherheit gebracht worden, 60 weitere Menschen hätten das Flugzeug auf normalem Weg verlassen, teilte die zuständige New Yorker Hafenbehörde mit. Sieben Passagiere erlitten leichte Verletzungen, darunter laut «Daily News» Rauchvergiftungen und Prellungen an den Ellbogen.