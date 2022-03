Die Evolution von Croft : Lara muss beim Ballern nicht mehr sexy sein

2018 kommt der neue «Tomb Raider»-Film mit Alicia Vikander ins Kino. Mit dem feuchten Jungentraum der früheren Videospiele hat Lara Croft heute nichts mehr gemeinsam.

15 Jahre nachdem Angelina Jolie (41) zum zweiten und letzten Mal als Lara Croft auf der Leinwand zu sehen war, übernimmt Alicia Vikander die Abenteurer-Flagge und wird Mitte März 2018 als toughe englische Archäologin in «Tomb Raider» auftreten.

Mitte Februar sind einige Paparazzi-Fotos vom Set aufgetaucht, nun wurden via «Vanity Fair» die ersten offiziellen Bilder von der 28-jährigen Oscar-Preisträgerin im Film-Outfit veröffentlicht. Und diese bestätigen den Eindruck, den besagte Paparazzi-Schnappschüsse erweckten: Lara Croft ist nicht mehr die Film-Realität gewordene Männerfantasie aus der Zeit der Jahrtausendwende, sondern sieht in ihrer zukünftigen Version vergleichsweise normal aus.

Vikander verleiht Lara Croft «Menschlichkeit»

Statt wie Jolie in Ruinen böse Jungs niederzuballern und dabei möglichst sexy auszusehen, kämpft Vikanders Figur ums nackte Überleben – ganz wie Lara Croft im Serien-Reboot-Videospiel «Tomb Raider» von 2013, an dem sich der norwegische Regisseur Roar Uthaug (43) orientiert, wie er im Gespräch mit «GQ» sagte. Über Vikander meinte er: «Sie verleiht dieser Figur viel Tiefe und Menschlichkeit.»

Wie viel davon tatsächlich spür- und sichtbar ist, wird erst in einem Jahr klar sein, wenn der Streifen ins Kino kommt. Jetzt schon aber können wir auf die «Tomb Raider»-Reihe zurückblicken und die Entwicklung aufzeigen, die Lara Croft, eine der berühmtesten Figuren der Gaming-Geschichte, in den vergangenen zwanzig Jahren durchgemacht hat – mehr dazu in der Bildstrecke oben.