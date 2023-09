Las Vegas: Mord an Tupac Shakur – Polizei nimmt Verdächtigen fest

1 / 4 Am 13. September 1996 wurde Tupac Shakur in Las Vegas getötet. Reuters Nach einem Konzert in Vegas fuhr ein weißer Cadillac neben das Auto von Tupac. Daraufhin feuerte jemand aus dem Auto mehrere Schüsse ab. imago images/Panthermedia Sechs Tage später starb der Rapper im Krankenhaus. Hier übergibt Tupac Anfang 1996 zusammen mit der Band Kiss den Grammy für die beste Pop-Performance. Reuters

Die Polizei von Las Vegas hat im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf Hip-Hop-Ikone Tupac Shakur im Jahr 1996 einen Mann festgenommen. Dies sei laut AP ein lang erwarteter Durchbruch in einem Fall, der die Ermittler frustriert und die Öffentlichkeit fesselt, seit Tupac Shakur vor 27 Jahren auf dem Las Vegas Strip erschossen wurde.

Duane «Keffe D» Davis wurde am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) verhaftet, obwohl die genaue Anklage oder die Anklagepunkte nicht sofort klar waren, so zwei Beamte, die aus erster Hand von der Verhaftung berichteten. Sie seien nicht befugt, vor der erwarteten Anklageerhebung am Freitag öffentlich zu sprechen.

Davis ist den Ermittlern seit Langem bekannt und hat selbst in Interviews und in seinen 2019 erschienenen Memoiren «Compton Street Legend» zugegeben, dass er in dem Cadillac sass, in dem die Schüsse während der Schießerei im September 1996 fielen. Tupac Shakur war 25 Jahre alt, als er niedergeschossen wurde.

Hausdurchsuchung vor zwei Monaten

Die Verhaftung erfolgte zwei Monate nachdem die Polizei von Las Vegas am 17. Juli das Haus seiner Frau im benachbarten Henderson durchsucht hatte. In den Dokumenten hieß es, die Polizei suche nach Gegenständen, «die mit dem Mord an Tupac Shakur in Zusammenhang stehen».

Die Polizei berichtete, dass sie mehrere Computer, ein Handy und eine Festplatte, ein «Vibe»-Magazin mit Shakur, mehrere Kaliber-40-Kugeln, zwei «Wannen mit Fotos» und ein Exemplar von Davis' 2019 erschienenen Memoiren «Compton Street Legend» sichergestellt hatte.