Sergio Rico: «Lass mich nicht allein» – PSG-Torwart liegt im Koma, Frau fleht ihn an

1 / 4 Diesen Post setzte Alba Silva ab. Sie ist die Ehefrau von Sergio Rico. Instagram Der Torwart wurde bei einem Reitunfall am Wochenende verletzt. IMAGO/Sportfoto Rudel Der 29-Jährige erlitt in seiner andalusischen Heimat ein Schädel-Hirn-Trauma. IMAGO/Sipa USA

Ehefrau Alba Silva fleht ihren Mann an, sie nicht zu verlassen. Ihr Ehemann ist Sergio Rico, der Goalie von Paris Saint-Germain. Der 29-Jährige liegt seit einem Reitunfall am letzten Wochenende im Koma, sein Gesundheitszustand wird als ernst bezeichnet. Nun hat sich seine 29-jährige Frau via Instagram an ihn gewendet.

«Lass mich nicht allein, mein Schatz, denn ich schwöre dir, dass ich nicht weiß, wie ich ohne dich leben kann. Wir warten auf dich, mein Leben, wir lieben dich so sehr.» Der Keeper war nach dem PSG-Meistertitel in seine Heimat gefahren und machte dort einen Ausritt. Dabei fiel er vom Pferd und wurde von einem Tier mehrfach an den Kopf getreten, berichten diverse Medien.

Stabiler, aber ernster Zustand

Rico und Silva hatten erst im letzten Sommer geheiratet, der gemeinsame Nachwuchs, ein Sohn, kam im November auf die Welt. «Sergio ist in guten Händen und kämpft um seine Genesung», teilte seine Familie mit. Dennoch: Zwar sei sein Zustand stabil, aber weiter ernst, berichtet «l’Équipe».

Die Anteilnahme an Ricos Schicksal ist groß. Sein Ex-Club FC Sevilla wünschte dem Fußballer auf Twitter: «Viel Kraft und eine schnelle Genesung.» Auch die spanische Liga meldete sich mit den Worten von Boss Javier Tebas zu Wort: «Wir möchten unsere volle Unterstützung zeigen und wünschen Sergio Rico eine baldige Genesung. Viel Kraft.»