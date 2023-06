Luxemburg: Lassen die Geschäfte ihre Klimaanlagen auf Hochtouren laufen?

Wenn die Temperaturen im Sommer bis an die Grenze der Erträglichkeit steigen, kann es verlockend sein, sich in die klimatisierten Geschäfte zu flüchten. In Luxemburg ist gesetzlich festgelegt, dass die Höchsttemperatur an Arbeitsplätzen im Normalfall 26 Grad Celsius nicht überschreiten darf. Der Unterschied zwischen der Außentemperatur und der Temperatur in klimatisierten Räumen wiederum darf acht Grad Celsius nicht überschreiten, es sei denn, dies ist aus technologischen Gründen erforderlich. Empfohlen wird ein Temperaturunterschied von nicht mehr als fünf Grad Celsius.