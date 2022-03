Luxemburger Studie : Lassen uns Gewalt-Spiele antisozial handeln?

LUXEMBURG – Ein Team der Uni Luxemburg hat die Effekte von Gewalt in Videospielen untersucht – mit überraschenden Ergebnissen.

230 Computerspieler haben an der Studie der Universität Luxemburg teilgenommen.

«Wenn Gewalt in Videospielen zu antisozialem Verhalten führt, sollte das angesichts der Vielzahl der Spieler im gesellschaftlichen Leben viel deutlicher hervortreten», sagt André Melzer von der Universität Luxemburg. Der Dozent für Psychologie hat gemeinsam mit Studenten und dem Doktoranden Christian Happ das Verhalten von Videospielern untersucht.

230 Teilnehmer hatte die Studie. Sie mussten im Spiel «Trauma Center: New Blood» die Rolle eines Chirurgen einnehmen, in «Manhunt II» spielten sie einen Mörder. 15 Minuten später testeten die Forscher das Verhalten der Spieler im realen Leben. Ihnen wurde beispielsweise gesagt, dass sie sich eine Süßigkeit oder einen Stift nehmen dürften. Die anderen Teilnehmer gingen aber leer aus, wenn sie mehr als eine nehmen würden. Bei den Spielern, die die unsozialen Charaktere gespielt hatten, kam es laut den Psychologen doppelt so oft vor, dass sie sich mehrere Gegenstände schnappten.