Last One Laughing: Termin für «LOL»-Weihnachtsspecial steht

In dieser Show gibt's an Weihnachten nichts zu lachen.

Schon seit vier Staffeln amüsiert die Comedyshow «LOL – Last One Laughing» ihre Fans. Und dieses Jahr gibt's als kleines Weihnachtgeschenk eine Sonderausgabe, das «Xmas Special». Abrufbar ist das Ganze ab dem 22. Dezember, wie die Produktionsfirma Constantin Film am Mittwoch auf Instagram bekanntgibt – wie üblich beim Streamingdienst Prime Video.

Die Regeln bleiben wie gehabt: Wer am längsten nicht lacht, gewinnt. Allerdings treten die Kandidaten in Michael «Bully» Herbigs Show diesmal in folgenden Teams gegeneinander an: